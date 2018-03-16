فيدرر يتابع انطلاقته القوية هذا العام ويبلغ نصف نهائي إنديان ويلز

تابع السويسري روجر فيدرر حامل اللقب والمصنف أول بدايته المثالية هذا العام بتغلبه على الكوري الجنوبي تشونغ هيون 7-5 و6-1، ليبلغ الدور نصف النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس.

وهذا الفوز كان الـ16 للمايسترو منذ مطلع 2018 ليعادل أفضل بداية له حققها عام 2006.

ويلتقي فيدرر الساعي إلى الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في هذه البطولة والتتويج للمرة السادسة، في نصف النهائي مع الكرواتي بورنا كوريتش الفائز على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 2-6 و6-4 و7-6.

Watch how 5-time champion Roger Federer and @borna_coric reached the Indian Wells semi-finals.



Watch Highlights: https://t.co/QsTwgaz7Cspic.twitter.com/XqxWKuVkmA — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 16, 2018

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وكان فيدرر افتتح موسمه بتتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ثم ببطولة روتردام الهولندية، رافعا رصيده إلى 97 لقبا في مسيرته ليستعيد صدارة التصنيف العالمي ويصبح أكبر لاعب سنا يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

وبفوزه على هيون، ضمن فيدرر البقاء في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين في نهاية هذه البطولة.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر