الروسية كاساتكينا تسحق كيربر وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور نصف النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بعد تغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة بسهولة بمجموعتين نظيفتين أمس الخميس.

وسيطرت كاساتكينا ذات الـ20 عاما والمصنفة الـ20 على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتمكنت من حسم المباراة لمصلحتها بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-2 خلال 58 دقيقة فقط.

Blink and you missed @DKasatkina booking her ticket to the @BNPPARIBASOPEN semis!



Tops Kerber 6-0, 6-2. pic.twitter.com/VRj8LsnYYG — WTA (@WTA) March 15, 2018

وأقصت كاساتكينا في طريقها نحو قبل النهائي العديد من اللاعبات الأعلى تصنيفا، إذ انتصرت أيضا على الأمريكية سلون ستيفنز وكارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا.

#SAPStatoftheDay: This week, @DKasatkina has recorded three consecutive wins over Grand Slam champions, defeating No.13 Stephens (3r), No.2 Wozniacki (4r) and No.10 Kerber (QF) . @SAPSportspic.twitter.com/QJdMcxT8eO — WTA (@WTA) March 15, 2018

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وستواجه كاساتكينا في الدور نصف النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار، الأمريكية فينوس ويليامز الفائزة بدورها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو بمجموعتين نظيفين 6-3 و6-2، خلال ساعة واحدة و10 دقائق.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية للبطولة تلتقي المصنفة الأولى الرومانية سيمونا هاليب مع اليابانية نعومي أوساكا.

المصدر: WTA

أليكسي اسبر