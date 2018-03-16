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الروسية كاساتكينا تسحق كيربر وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز

الرياضة

الروسية كاساتكينا تسحق كيربر وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز
AFP Timothy A. CLARY
صورة من الأرشيف
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تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور نصف النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بعد تغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة بسهولة بمجموعتين نظيفتين أمس الخميس.

وسيطرت كاساتكينا ذات الـ20 عاما والمصنفة الـ20 على مجريات المباراة منذ بدايتها، وتمكنت من حسم المباراة لمصلحتها بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-2 خلال 58 دقيقة فقط.

وأقصت كاساتكينا في طريقها نحو قبل النهائي العديد من اللاعبات الأعلى تصنيفا، إذ انتصرت أيضا على الأمريكية سلون ستيفنز وكارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا.

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وستواجه كاساتكينا في الدور نصف النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار، الأمريكية فينوس ويليامز الفائزة بدورها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو بمجموعتين نظيفين 6-3 و6-2، خلال ساعة واحدة و10 دقائق.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية للبطولة تلتقي المصنفة الأولى الرومانية سيمونا هاليب مع اليابانية نعومي أوساكا.

المصدر: WTA

أليكسي اسبر

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