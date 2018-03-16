رجل أمن سعودي "متعصب رياضيا" يوقف حافلة لنادي الهلال السعودي!

أفاد المتحدث باسم الأمن العام السعودي بأن السلطات حددت هوية رجل الأمن "المتعصب رياضيا" الذي أوقف حافلة لنادي الهلال السعودي وتفحص محتوياتها بشكل "يتنافى مع أخلاقيات العمل الأمني".

وقال متحدث الأمن السعودي: "تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام رجل أمن بتصوير حافلة خاصة بأحد الأندية الرياضية عند إيقافها وقيامه بالتعليق على محتوياتها الداخلية بما يتنافى وإجراءات تنفيذ المهام الأمنية التي حددها نظام الإجراءات الجزائية".

وأضاف: "بادرت الجهات المختصة بالأمن العام إلى تحديد هوية المسؤولين عن هذا الفعل، الذي يتنافى وأخلاقيات العمل الأمني ويسيء لجهود رجال الأمن الذين يعملون للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته، وتوقيفهم ومباشرة التحقيق معهم وتنفيذ توجيهات الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم".

إقرأ المزيد

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام شخص بإيقاف حافلة لنادي الهلال وفحصه محتوياتها قائلا: "طاولة وحركات، وشغل، وطقطقة يلعن أم الدلع يا شيخ"، الأمر الذي تسبب بحالة من الجدل بين مشجعي النادي وانتقادات للشخص الذي قيل إنه رجل أمن.

المصدر: عكاظ

أحمد باديان