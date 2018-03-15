أرسنال يبلغ ربع نهائي الـ"يوروبا ليغ" بتجديد الفوز على ميلان

كرر أرسنال فوزه على ضيفه ميلان الإيطالي 3-1 بعد أن هزمه ذهابا 2-0 على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

تقدم ميلان عبر التركي هاكان جالهان أوغلو في (د.35) قبل أن يعادل أرسنال من ركلة جزاء (مشكوك في أمرها) تسبب بها السويسري ريكاردو رودريغيز ونفذها داني ويلبيك بنجاح في (د.39).

وفي الشوط الثاني، سجل السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني والفوز لأرسنال في (د.71).

وقضى ويلبيك على آخر أمل لميلان بالعودة بتسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ضربة رأس في (د.86).

🤩 Introducing your UEFA Europa League quarter-finalists!



ℹ️ #UELdraw: tomorrow (Friday 16 March) at 13:00CET! pic.twitter.com/E7parbMUB7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 15, 2018

المصدر: وكالات

فادي سيمير