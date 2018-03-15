لايبزيغ يتأهل ولاتسيو يحقق مفاجأة بالدوري الأوروبي

حقق لايبزيغ الألماني المطلوب وعاد بالتعادل من أرض زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-1 وبطاقة التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1.

افتتح لايبزيغ التسجيل منتصف الشوط الأول عبر الفرنسي جان-كيفن أوغوستان في (د.22)، قبل أن يعادل الأرجنتيني سيباستيان دريوسي في (د.45) للمضيف، فيما أهدر هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر ركلة جزاء في (د.82).

واقتنص لاتسيو بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعدم حقق فوزا ثمينا 2-0 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، ليعوض تعادله المخيب 2-2 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه بالعاصمة الإيطالية.

تقدم لوكاس ليفا للاتسيو في (د.23)، فيما أضاف زميله ستيفان دي فري الهدف الثاني في (د.83).

وحقق مرسيليا الفرنسي نتيجة مميزة بعودته فائزا من أرض أتلتيك بلباو الإسباني 2-1، مكررا الفوز الذي حققه عليه 3-1، ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009.

وشهدت مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي وقتا إضافيا بعد تقدم المضيف 2-0 ومعادلته نتيجة الذهاب.

المصدر: وكالات

فادي سيمير