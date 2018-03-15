مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"

اختار خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي 28 لاعبا بينهم لاعب الوسط المصري الأصل أحمد الفقي للمباراتين الدوليتين الوديتين ضد أوكرانيا وبلجيكا في مارس الحالي استعدادا للمونديال.

وانضم الفقي (24 عاما) المولود في السعودية، إلى نادي الهلال في يناير الماضي، وكان ضمن التشكيلة السعودية في كأس الخليج الـ23 التي أقيمت بين نهاية العام الماضي ومطلع السنة الحالية، ولم يشارك في أي مباراة في الدور الأول الذي أقصي منه المنتخب.

وأورد المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أسماء اللاعبين الذين استدعاهم المدرب الإسباني-الأرجنتيني، والذين سيدخلون اعتبارا من السبت في معسكر تدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية حتى 23 الحالي موعد مباراته الودية أمام أوكرانيا.

وسيخوض المنتخب السعودي معسكرا ثانيا في بروكسل قبل مواجهة بلجيكا في 27 الحالي على ملعب الملك بودوان.

وسيكون الفقي اللاعب الوحيد من مواليد السعودية في التشكيلة، علما أن الرياض سعت خلال الأشهر الماضية إلى البحث عن مواهب كروية من المولودين في البلاد، لرفد المنتخب الأول لاسيما قبل نهائيات المونديال.

وغاب زميل الفقي في الهلال سلمان الفرج عن التشكيلة المستدعاة.

وأوقعت قرعة النهائيات المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا البلد المضيف والأوروغواي ومصر.

وهي المرحلة التحضيرية الثالثة للسعودية لنهائيات كأس العالم، بعد أولى أقيمت في يناير، وثانية في أواخر فبراير الماضي التقى خلالها مولدوفا (3-0 في جدة) والعراق (1-4 في البصرة) وديا.

وتقام المرحلة الرابعة بين نهاية أبريل ومنتصف مايو، والخامسة من 19 مايو وحتى خوض المنتخب السعودي مباراته الأولى في المونديال، والتي ستكون في الافتتاح ضد المنتخب الروسي المضيف، في 14 يونيو.

وتلعب السعودية في المرحلة الخامسة أمام ألمانيا بطلة العالم وإيطاليا ومنتخب قوي من أمريكا الجنوبية بحسب ما كان أعلنه بيتزي في مؤتمر صحفي مطلع العام الحالي.

وفي ما يلي التشكيلة الأخضر المستدعاة: وليد عبدالله، ياسر المسيليم، فواز القرني، محمد العويس، ياسر الشهراني، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، حسن معاذ، منصور الحربي، عبدالله الخيبري، عبد الملك الخيبري، إبراهيم غالب، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، عبد الفتاح عسيري، حسن المقهوي، محمد كنو، سلمان المؤشر، يحيى الشهري، فهد المولد، سالم الدوسري، محمد الكويبي، أحمد الفقي، محمد السهلاوي ومهند عسيري.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير