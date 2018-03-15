كل شيء

مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"

15 مارس 2018 | 19:47 GMT
مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jzh9
/ AFP

اختار خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي 28 لاعبا بينهم لاعب الوسط المصري الأصل أحمد الفقي للمباراتين الدوليتين الوديتين ضد أوكرانيا وبلجيكا في مارس الحالي استعدادا للمونديال.

وانضم الفقي (24 عاما) المولود في السعودية، إلى نادي الهلال في يناير الماضي، وكان ضمن التشكيلة السعودية في كأس الخليج الـ23 التي أقيمت بين نهاية العام الماضي ومطلع السنة الحالية، ولم يشارك في أي مباراة في الدور الأول الذي أقصي منه المنتخب.

وأورد المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أسماء اللاعبين الذين استدعاهم المدرب الإسباني-الأرجنتيني، والذين سيدخلون اعتبارا من السبت في معسكر تدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية حتى 23 الحالي موعد مباراته الودية أمام أوكرانيا.

وسيخوض المنتخب السعودي معسكرا ثانيا في بروكسل قبل مواجهة بلجيكا في 27 الحالي على ملعب الملك بودوان.

وسيكون الفقي اللاعب الوحيد من مواليد السعودية في التشكيلة، علما أن الرياض سعت خلال الأشهر الماضية إلى البحث عن مواهب كروية من المولودين في البلاد، لرفد المنتخب الأول لاسيما قبل نهائيات المونديال.

وغاب زميل الفقي في الهلال سلمان الفرج عن التشكيلة المستدعاة.

وأوقعت قرعة النهائيات المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا البلد المضيف والأوروغواي ومصر.

وهي المرحلة التحضيرية الثالثة للسعودية لنهائيات كأس العالم، بعد أولى أقيمت في يناير، وثانية في أواخر فبراير الماضي التقى خلالها مولدوفا (3-0 في جدة) والعراق (1-4 في البصرة) وديا.

وتقام المرحلة الرابعة بين نهاية أبريل ومنتصف مايو، والخامسة من 19 مايو وحتى خوض المنتخب السعودي مباراته الأولى في المونديال، والتي ستكون في الافتتاح ضد المنتخب الروسي المضيف، في 14 يونيو.

وتلعب السعودية في المرحلة الخامسة أمام ألمانيا بطلة العالم وإيطاليا ومنتخب قوي من أمريكا الجنوبية بحسب ما كان أعلنه بيتزي في مؤتمر صحفي مطلع العام الحالي.

وفي ما يلي التشكيلة الأخضر المستدعاة: وليد عبدالله، ياسر المسيليم، فواز القرني، محمد العويس، ياسر الشهراني، سعيد المولد، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد جحفلي، حسن معاذ، منصور الحربي، عبدالله الخيبري، عبد الملك الخيبري، إبراهيم غالب، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، عبد الفتاح عسيري، حسن المقهوي، محمد كنو، سلمان المؤشر، يحيى الشهري، فهد المولد، سالم الدوسري، محمد الكويبي، أحمد الفقي، محمد السهلاوي ومهند عسيري.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

مشهور في المجتمع
مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"
15 مارس 2018 | 19:47 GMT
مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"
15 مارس 2018 | 17:55 GMT
كأس العالم تحط في مصر
15 مارس 2018 | 16:35 GMT
ديشان يستدعي بن يدر للمرة الأولى إلى تشكيلة فرنسا
15 مارس 2018 | 16:20 GMT
تصنيف الفيفا.. تونس والمغرب في صدارة المنتخبات العربية
15 مارس 2018 | 12:55 GMT
نفاد 356700 تذكرة لمباريات كأس العالم خلال 24 ساعة
14 مارس 2018 | 14:29 GMT
لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟
14 مارس 2018 | 11:23 GMT
كندا تعلن دعمها "المبدئي" لملف الترشيح الثلاثي
13 مارس 2018 | 19:25 GMT
مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج
13 مارس 2018 | 16:42 GMT
مونديال روسيا.. رينار يعلن عن تشكيلة "أسود الأطلس"
13 مارس 2018 | 15:49 GMT
تعرف على مزايا هوية المشجع لحضور مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 15:29 GMT
مونديال روسيا.. قائمة منتخب مصر تشهد مفاجآت كبرى
13 مارس 2018 | 14:32 GMT
بدء مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 10:14 GMT
الفيفا: بيع أكثر من 1.3 مليون تذكرة لمباريات مونديال روسيا حتى الآن
12 مارس 2018 | 16:08 GMT
فن التصوير في اللحظة المناسبة يظهر ملعب كرة قدم كصحن طائر عملاق (صورة)
12 مارس 2018 | 05:55 GMT
شاهد.. هدف برازيلي عالمي "قاتل" في أحد ملاعب مونديال 2018
11 مارس 2018 | 18:31 GMT
فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا
11 مارس 2018 | 11:02 GMT
شاهد.. صور رائعة من الأقمار الاصطناعية لملاعب مونديال روسيا
10 مارس 2018 | 08:50 GMT
مقاطعة مونديال 2018 تعرض إنجلتر لعقوبة قاسية
10 مارس 2018 | 08:32 GMT
إطلاق الأغنية الرسمية لمونديال روسيا على "يوتيوب"
10 مارس 2018 | 07:32 GMT
هداف مونديال فرنسا متأكد من دخول كأس العالم 2018 التاريخ
09 مارس 2018 | 12:02 GMT
تحديد موعد مواجهة مصر وكولومبيا استعدادا للمونديال
09 مارس 2018 | 10:57 GMT
النقل الروسية تشرع في مراقبة أسعار الرحلات بين مدن المونديال
09 مارس 2018 | 10:11 GMT
98 يوما تفصل عشاق المستديرة عن انطلاق مونديال روسيا
08 مارس 2018 | 11:04 GMT
المغرب يخوض مواجهتين وديتين تحضيرا لمونديال روسيا
08 مارس 2018 | 09:03 GMT
الشقيقان بيريزوتسكي يعتزلان اللعب مع منتخب روسيا
08 مارس 2018 | 08:29 GMT
إسرائيل تحضر مفاجأة للعرب
08 مارس 2018 | 08:09 GMT
تونس تختبر منتخبات مجموعة المغرب في مونديال 2018
07 مارس 2018 | 14:35 GMT
منتخبات آسيا خاضت 99 مباراة في كأس العالم قبل 99 يوما من مونديال 2018
07 مارس 2018 | 13:53 GMT
فالديراما يلتحق بـRT
07 مارس 2018 | 12:50 GMT
سعة ملعب كالينينغراد لن تتغير بعد مونديال 2018
07 مارس 2018 | 11:46 GMT
المغربي بوصوفة: لن نخوض كأس العالم لمجرد المشاركة
06 مارس 2018 | 13:53 GMT
مدرب مصر يستدعي 17 محترفا لمعسكر سويسرا
06 مارس 2018 | 12:30 GMT
حفل افتتاح مونديال 2018 سوف يتميز عن جميع الاحتفالات السابقة
06 مارس 2018 | 10:08 GMT
بوتين يستعرض مهاراته الكروية قبل 100 يوم من المونديال
06 مارس 2018 | 09:16 GMT
100 يوم تفصل عشاق الساحرة عن انطلاق مونديال روسيا
06 مارس 2018 | 08:44 GMT
الفيفا يحدد حكام المونديال نهاية الشهر الحالي
05 مارس 2018 | 16:01 GMT
البرازيل تطالب بتوفير الجليد والموز والبطيخ قبيل مواجهة روسيا
05 مارس 2018 | 14:49 GMT
الداهية مورينيو والعملاق شمايكل ينضمان لفريق RT
05 مارس 2018 | 12:40 GMT
استعدادات منتخب تونس لمونديال روسيا
04 مارس 2018 | 04:33 GMT