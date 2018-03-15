خبرة أتلتيكو مدريد ترسل لوكوموتيف خارج الدوري الأوروبي

ودع لوكوموتيف موسكو مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الخسارة القاسية أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-5، اليوم الخميس، ليتأهل الأخير لدور الثمانية للمسابقة القارية.

وتناوب على خماسية الفريق الفائز كل من أنخيل كوريا في (د.16) وساؤول نيغويز في (د.47) والمهاجم المخضرم فيرناندو توريس (د.65 من ركلة جزاء و70) والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في (د.85).. بينما أحرز هدف لوكوموتيف الوحيد ماتشيي ريبوس في (د.20).

كان أتلتيكو فاز ذهابا 3 -0 في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 8-1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق.

المصدر: RT

فادي سيمير