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مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"

15 مارس 2018 | 17:55 GMT
مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"
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/ Reuters

عاد لاعب وسط نادي أرسنال جاك ويلشير للمرة الأولى منذ نحو سنتين إلى تشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم المكونة من 27 لاعبا، التي ستخوض وديتي هولندا وإيطاليا نهاية الشهر الحالي.

كما استدعى المدرب غاريث ساوثغيت للمرة الأولى ثنائي بيرنلي، مفاجأة الدوري بحلوله في المركز السابع، المدافع جيمس تاركوفسكي والحارس نيك بوب، والمدافع إلفي ماوسون (سوانسي) بالإضافة إلى لويس كوك لاعب وسط بورنموث الذي لم يخض أية مباراة دولية.

وعاد ويلشير (26 عاما و34 مباراة دولية) بعد ابتعاده منذ خيبة كأس أوروبا 2016 والخروج أمام أيسلندا وتراجع مستواه إلى إصابات لحقت به، وذلك بعد اكتسابه موقعا أساسيا في تشكيلة أرسنال.

وعلق ساوثغيت في مؤتمر صحافي الخميس على استدعاء ويلشير "جاك يملك موهبة لا جدال فيها. الأهم بالنسبة إلي أنه يخوض المباريات البارزة لأرسنال ويلعب جيدا، مظهرا قدرته التقنية وفي التمرير".

وعن اللاعبين الجدد، أضاف ساوثغيت "مستوى نيك كان ممتازا وهذا فخر كبير لبيرنلي ومدربه شون دايش أن يستدعى لاعبان من خطه الدفاعي".

وتابع المدرب الذي استبعد قلب الدفاع غاري كايهل لقلة اللعب مع تشيلسي، "نيك لا يملك خبرة سابقة معنا، لذا نريد معرفة المزيد عنه بحال إصابة أحد حراسنا الأساسيين. أداؤه يبرر قدومه إلى المجموعة".

وعن الأزمة الدبلوماسية مع روسيا، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء أن بلادها ستقاطع على المستوى الرسمي كأس العالم 2018، على خلفية تحميل الأخيرة مسؤولية تسميم جاسوس سابق في إنكلترا، قال ساوثغيت أن منتخب "الأسود الثلاثة" يركز على تحضيراته لكنه أقر بأنها "مسألة جدية".

وقال ساوثغيت "نستعد للذهاب إلى كاس العالم.. نحن مركزون على سلامة وأمن اللاعبين والجماهير".

وتابع "من الواضح أنها مسألة جدية وتتطور بشكل سريع، لكن وظيفتي كمدرب هي التركيز على كرة القدم. نحن كلنا بشر، ونتأثر بالأحداث التي تجري من حولنا".

وتلعب إنكلترا مع هولندا في 23 الجاري في أمستردام قبل استضافة إيطاليا في 27 منه على ملعب ويمبلي.

ويغيب عن المنتخب هداف توتنهام والدوري هاري كاين الذي تعرض لإصابة في أربطة كاحله ستبعده حتى الشهر المقبل.

ويفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في النهائيات ضد تونس في 18 يونيو المقبل في فولغوغراد، قبل مواجهة بنما وبلجيكا.


في ما يلي التشكيلة:

المرمى: جو هارت (وست هام)، جاك بوتلاند (ستوك)، جوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي).

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز (مانشستر سيتي)، هاري ماغواير (ليستر)، كيران تريبيير، داني روز (توتنهام)، جيمس تراكوفسكي (بيرنلي)، راين برتراند (ساوثمتون)، أشلي يونغ (مانشستر يونايتد)، جو غوميز (ليفربول) وإلفي ماوسون (سوانسي).

الوسط: إريك داير، ديلي ألي (توتنهام)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)، لويس كوك (بورنموث)، آدم لالانا، جوردان هندرسون، أليكس أوكسلايد تشامبرلاين (ليفربول)، جاك ويلشير (آرسنال) وجايك ليفرمور (وست بروميتش).

الهجوم: جيمي فاردي (ليستر)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) وداني ويلبيك (أرسنال).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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