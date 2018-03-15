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صديقة لاعب ريال مدريد السابق تتهمه بإهمال طفله المريض

الرياضة

صديقة لاعب ريال مدريد السابق تتهمه بإهمال طفله المريض
AFP BERTRAND GUAY
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وجهت أورا رويز صديقة لاعب ريال مدريد الإسباني السابق خيسي رودريغيز وستوك سيتي الإنجليزي حاليا، انتقادات لاذعة إليه متهمة إياه بإهمال طفله المريض والاهتمام بحياته فقط.

ونشرت رويز على مواقع التواصل الاجتماعي أن لاعب ريال مدريد السابق لا يهتم بطفله المريض، في وقت يسعى فيه مع ستوك سيتي لتجنب شبح الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتبت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رسالة قوية إلى رودريغيز تتهمه بأنه يهتم بأصدقائه أكثر من اهتمامه بابنه المريض.

وخاطبت رويز رودريغيز قائلة: "تُسافر في طائرة خاصة، تنشر الصور بسلسلة من الماس تبلغ قيمتها الآلاف من اليورو، بينما تغسل ثياب ابنك الصغير باليد في حوض داخل المستشفى".

وواصلت رويز هجومها على صديقها السابق : "تنفق المال مع أصدقائك والسفر واقتناء السيارات وماركات الملابس العالمية، في حين يعاني ابنك من المشاكل".

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وانفصل رودريغيز ورويز عن بعضهما منذ عدة أسابيع، وكانا قد رزقا بطفل منذ سبعة أشهر اتضح أنه يعاني من مشاكل صحية اضطرا لإجراء عمليتين جراحيتين له، وحاليا يوجد الطفل في مستشفى في مدريد.

وفي فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة أراد رودريغيز الانتقال إلى نادي لاس بالماس الإسباني ليبقى قريبا من ابنه المريض، ولكن الانتقال تعثر في اللحظات الأخيرة.

وبدأ رودريغيز مسيرته الاحترافية في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2016، ويلعب حاليا في البريميرليغ معارا لنادي ستوك سيتي.

المصدر: لينتا رو+وكالات

أليكسي اسبر

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