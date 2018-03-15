ديشان يستدعي بن يدر للمرة الأولى إلى تشكيلة فرنسا

استدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان الخميس وسام بن يدر ولوكاس هرنانديز للمرة الأولى إلى تشكيلة من 24 لاعبا ستواجه وديا كولومبيا وروسيا ضمن استعداداتها للمشاركة في مونديال 2018,

وتلتقي فرنسا مع كولومبيا في 23 مارس الحالي على استاد فرنسا في ضاحية سان دوني الباريسية، ومع روسيا في 27 منه في سان بطرسبورغ، استعدادا للمونديال المقرر من 14 يونيو الى 15 يوليو. وستكون هذه التشكيلة نواة للائحة النهائية التي سيقدمها ديشان الى الاتحاد الدولي (فيفا) في 15 مايو لخوض النهائيات.

وغاب عن التشكيلة الحالية المدافع الأيسر لايفين كورزاوا ولاعب الوسط ديميتري باييت، وعاد إليها عثمان دمبيلي لاعب برشلونة الإسباني.

وأتى الإعلان عن استدعاء بن يدر (27 عاما) لاعب إشبيلية الإسباني بعد يومين من تسجيله هدفي الفوز لإشبيلية في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1) ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، ما مكن فريقه من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 60 عاما، بعد تعادل الفريقين سلبا في الذهاب.

ووصف ديشان بن يدر بأنه "فعال للغاية. له شخصية مختلفة، إنه حيوي ويتحرك كثيرا"، مشددا في الوقت نفسه على أن هدفيه في مرمى يونايتد لم يكونا السبب الرئيسي لاستدعائه، بل ما يقدمه خلال المواسم الأخيرة.

وأوضح "معدل تسجيله هو أكثر من 15 هدفا في آخر أربعة أو خمسة مواسم، لديه فعالية جدية للغاية، وقدرة على التسجيل عندما يدخل إلى الملعب، وهذا الأمر لا ينطبق على جميع اللاعبين".

وهنا اللاعبون الـ 24:

للمرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، ألفونس اريولا (باريس سان جرمان)

للدفاع: لوكاس دينيي وصامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني) ولوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد) وبريسنل كيمبيبي (سان جرمان) ولوران كوسيلني (أرسنال الإنجليزي) وبنجامان بافار (شتوتغارت الألماني) وجبريل سيديبيه (موناكو) ورافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)

للوسط: نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي) وتوما ليمار (موناكو) وبليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) وأدريان رابيو (سان جرمان) وكورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)

للهجوم: وسام بن يدر (إشبيلية) وعثمان دمبيلي (برشلونة) وأوليفييه جيرو (تشيلسي) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) وأنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد) وكيليان مبابي (سان جرمان) وفلوريان توفان (مرسيليا).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير