قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. مواجهات نارية مرتقبة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الجمعة إلى مدينة نيون السويسرية لاحتضانها قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2018/2017.

وتأهلت ثمانية فرق إلى ربع النهائي هي: ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة وإشبيلية "إسبانيا"، ومانشستر سيتي وليفربول "إنجلترا"، ويوفنتوس وروما "إيطاليا"، وبايرن ميونيخ "ألمانيا".

وستكون القرعة غدا مفتوحة على مصراعيها خلافا للدور ثمن النهائي عندما جنبت القرعة المواجهات بين فرق من بلد واحد أو في مجموعة واحدة في الدور الأول، أما فيما يتعلق بمواعيد مباريات ربع النهائي، فستقام مواجهات الذهاب في الثالث والرابع من أبريل القادم، على أن تقام مباريات الإياب في الـ10 والـ11 منه.

وتسحب قرعة نصف النهائي في 13 أبريل على أن تقام المباريات في 24 و25 أبريل ذهابا و1 و2 مايو إيابا، فيما تقام المباراة النهائية في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو القادم.

وتلوح في الأفق مواجهات نارية محتملة ضمن دور الثمانية لدوري الأبطال:

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كلاسيكو الأرض:

يبقى الاحتمال الذي سيخطف الأضواء في قرعة دور الثمانية، هو صدام مبكر بين عملاقي الكرة الإسبانية والعالمية ريال مدريد وبرشلونة.

وتقابل الفريقان الكبيران 8 مرات في التشامبيونزليغ تفوق خلالها الريال 3 مرات وبرشلونة مرتين وتعادلا في ثلاث مناسبات، وتقابلا آخر مرة في دوري الأبطال عام 2012 في نصف النهائي ولو حدث هذا الاحتمال سيكون أول كلاسيكو في ربع نهائي المسابقة.

مواجهات خاصة:

وممكن أن يشهد دور الثمانية مواجهات خاصة، وعلى رأس هذه المواجهات صدام برشلونة ضد مانشستر سيتي خاصة أنها ستكون مواجهة بين بيب غوارديولا وفريقه السابق.

وخسر غوارديولا برباعية في الموسم الماضي بدور المجموعات بملعب كامب نو بينما فاز بثلاثية في إنجلترا ولكن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين في ظل تألقهما هذا الموسم.

من المواجهات الخاصة أيضا صدام ريال مدريد ويوفنتوس وهو لقاء ثأري لأن فريق السيدة العجوز خسر لقب النسخة الماضية أمام الميرينغي في النهائي كما أن الثأر سيكون شعار مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ إذا اصطدما في القرعة أيضا.

وسيكون صدام برشلونة ضد يوفنتوس مكررا مثل الموسم الماضي حيث تقابل الفريقان في دور الأربعة وستكون هذه المواجهة صعبة ومحتملة.

ومن المواجهات الخاصة أيضا صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي وبالأدق صراع المدربين الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب غوارديولا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر