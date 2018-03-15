رئيس الوزراء الأوكراني يؤيد مقاطعة رياضيي بلاده للبطولات في روسيا

نشر وزير الرياضة الأوكراني إيغور جدانوف عبر حسابه في فيسبوك، جانبا من الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الحكومة أثناء مناقشة مشاركة الرياضيين الأوكرانيين بالبطولات التي تستضيفها روسيا.

وقال جدانوف في كلمته بالاجتماع: "خلال لقائي مع رئيس الاتحاد الأوكراني للبياتلون فلاديمير برينزاك قررنا عدم المشاركة في مرحلة روسيا من بطولة العالم للبياتلون، بالإضافة لمنع الاتحادات الرياضية كافة من المشاركة بأي بطولة على الأراضي الروسية".

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وبحسب جدانوف فإن القرار بمقاطعة البطولات التي تستضيفها روسيا اتخذ بإجماع الوزراء وبدعم من رئيس الوزراء فلاديمير غرويسمان.

وفي الـ13 من مارس الجاري، أعلن برينزاك الذي يشغل أيضا وظيفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأوكرانية تعليق مشاركة الرياضيين الأوكرانيين في البطولات على الأراضي الروسية، ريثما يتحسن الوضع السياسي العام ويزول التوتر في العلاقات بين البلدين، على حد وصفه.

يذكر أن المنتخب الأوكراني لكرة القدم لم يستطع التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، والذي تستضيفه روسيا لأول مرة في تاريخها الصيف القادم، وهو الحدث الرياضي الأبرز والأكثر شعبية على الإطلاق في عالم الرياضة، وينتظره عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر كل 4 سنوات.

المصدر: لينتا رو