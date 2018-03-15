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فيدرر وهاليب يواصلان تقدمهما في بطولة إنديان ويلز للتنس

الرياضة

فيدرر وهاليب يواصلان تقدمهما في بطولة إنديان ويلز للتنس
Reuters USA Today Sports
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واصل السويسري روجر فيدرر المصنف الأول وحامل اللقب والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولا تقدمهما في بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، أولى دورات الماسترز ذات الألف نقطة.

وبلغ فيدرر ربع النهائي بفوزه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-4، في حين تأهلت هاليب إلى نصف النهائي بتغلبها بصعوبة على الكرواتية بترا مارتيتش بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 6-4 و6-7 و6-3، خلال ساعتين و22 دقيقة.

ويسعى فيدرر إلى إحراز اللقب في إنديان ويلز للمرة السادسة في مسيرته لينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي خرج من مباراته الأولى أمام الياباني المغمور تارو دانيال.

ويواجه فيدرر في ربع النهائي الكوري الجنوبي تشونغ هيون الفائز بسهولة على الأوروغوياني بابلو كويفاس 6-1 و6-3.

من جهتها، حققت هاليب فوزها الـ 18 في 19 مباراة خاضتها هذا الموسم، ببلوغها نصف النهائي على حساب مارتيتش، حيث باتت على بعد خطوتين من لقبها الثاني في البطولة بعد عام 2015.

وكانت خسارة هاليب الوحيدة هذا الموسم أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وتلتقي الرومانية (26 عاما) في الدور قبل النهائي مع اليابانية ناومي أوساكا التي تغلبت على التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة 6-2 و6-3.

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المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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