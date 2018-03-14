يوفنتوس يؤمن صدارة "الكالتشيو" بالفوز على أتالانتا

استغل يوفنتوس مباراته المؤجلة من المرحلة الـ26 للدوري الإيطالي على أكمل وجه وابتعد في الصدارة إثر فوزه على ضيفه اتالانتا 2-0، اليوم الأربعاء، محققا انتصاره الثاني عشر على التوالي.

أحرز ثنائية "السيدة العجوز" كل من جونزالو هيجواين في (د.29) وبليز ماتويدي في (د.81).

واستفاد يوفنتوس من خسارة نابولي على أرضه أمام روما 2-4 ثم تعادله الأحد مع انتر ميلان 0-0 خارج ملعبه، ليتصدر بفارق نقطة عن فريق المدرب ماوريسيو ساري، ثم وسع الفارق إلى 4 نقاط الأربعاء بحسمه مباراته المؤجلة ضد أتالانتا الذي أجبره ذهابا على التعادل معه في برغامو، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب "الكالتشيو" بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 41 نقطة في المركز الثامن.



المصدر: وكالات

فادي سيمير