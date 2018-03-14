الاتحاد السوري لكرة القدم يتقدم باستقالته بشكل جماعي

قدم أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم، الأربعاء، على خلفية التوتر الذي حدث بشأن توقيع رئيس اتحاد اللعبة صلاح رمضان لاتفاقيات رياضية مع نظيره القطري.

وأكد المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة السوري عماد الأميري في تصريحات صحفية أن جميع أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم بمن فيهم نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي الدباس قدموا استقالاتهم بشكل جماعي.

وعلى خلفية الاستقالة المفاجئة، أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن اللجنة الأولمبية السورية ستجتمع غدا الخميس للنظر في الاستقالات، فإن تجاوز المستقيلون أكثر من نصف الأعضاء يعتبر الاتحاد بحكم المستقيل، علما أن عدد أعضاء الاتحاد 9، وعليه سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمر كرة القدم السورية حتى انتخاب اتحاد جديد في غضون 3 أشهر، حسب نظام الفيفا.

وكان الاتحادان القطري والسوري لكرة القدم قد وقعا على اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات و"جعل منصة كرة القدم منطلقا فاعلا لتقارب جميع أفراد الأسرة الواحدة"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان.

لكن سرعان ما نفت القيادة الرياضية السورية علمها بالاتفاق الكروي الموقع بين رئيس اتحاد اللعبة في سوريا صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني.

الجدير بالذكر أن جميع العلاقات السياسية مقطوعة بين سورية وقطر منذ نحو 6 سنوات، بسبب المواقف القطرية من الأزمة السورية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير