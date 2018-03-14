هربرت ودل بوترو إلى رابع أدوار إنديان ويلز

صعد الفرنسي بيير هوج هربرت دون عناء كبير، إلى الدور الرابع، من بطولة إنديان ويلز للتنس، الأربعاء، إثر انسحاب مواطنه غايل مونفيس، من المباراة أمامه، عندما كان هربرت متقدما 6-2 و3-1.

وتأهل الكندي ميلوس راونيتش أيضا، إلى الدور الرابع، بفوزه على البرازيلي جواو سوزا، 7-5 و4-6 و6-2.

كما تغلب الأمريكي سام كويري، على الهندي يوكي بهامبري، 6-7 (4-7) و6-4 و6-4.

وبلغ الدور ذاته الإسباني فيليسيانو لوبيز بفوزه على الأمريكي جاك سوك 7-6 و4-6 و6-4، في مباراة استغرقت ساعتين و26 دقيقة.

وسيواجه لوبيز، المصنف 32 عالميا، الأمريكي الآخر سام كويري، الذي أطاح بالهندي يوكي بهامبري بنتيجة 6-7 و6-4 و6-4.

وكان سوك يبحث عن التأهل مجددا لنصف نهائي البطولة الكاليفورنية، عندما سقط العام الماضي على يد حامل اللقب، السويسري روجر فيدرير.

وكان الإسباني صاحب الـ36 عاما قد بلغ الدور ربع النهائي للبطولة في 2015.

وتأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو على حساب الإسباني ديفيد فيرير بالفوز عليه بمجموعتين دون رد 6-4 و7-6.

واستغرق ديل بوترو، وصيف نسخة 2013، ساعة و46 دقيقة لإقصاء الإسباني فيرير.

يذكر أن ديل بوترو، المتوج هذا العام ببطولة أكابولكو في المكسيك ووصيف أوكلاند (نيوزيلندا)، فاز 7 مرات على فيرير من أصل 13 مواجهة بينهما.

وسيواجه ديل بوترو، في ثمن النهائي مواطنه ليوناردو ماير، الذي فاز في وقت سابق على الياباني تارو دانييل بمجموعتين دون رد 6-4 و6-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير