نفاد 356700 تذكرة لمباريات كأس العالم خلال 24 ساعة

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيع 356 ألفا و700 تذكرة لحضور مباريات مونديال روسيا خلال اليوم الأول من الفترة الثانية للمرحلة الثانية لبيع التذاكر.

وانطلقت أمس الثلاثاء مرحلة جديدة لبيع التذاكر وتستمر حتى الـ3 من أبريل المقبل، وهو ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة جديدة لشراء تذاكر المونديال الروسي لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة، وتباع التذاكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني (FIFA.com/tickets) ويخضع ذلك لتوفر التذاكر، وهو ما يعني أنه سيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

وقد أتت معظم طلبات الحصول على التذاكر من مشجعين من روسيا (197036)، متبوعين بنظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية (14845) والأرجنتين (14564) وكولومبيا (13994) والمكسيك (13505) والبرازيل (9691) والبيرو (9493) وأستراليا (5500) وألمانيا (5476) والصين (5459) والهند (4166) - لتكون هذه هي البلدان العشرة الأولى من خارج الدولة المضيفة.

لقد كان الطلب هائلاً على التذاكر يوم أمس حيث تم تخصيص 356700 تذكرة من كأس العالم FIFA🏆للمشجعين المحظوظين في جميع أنحاء العالم.https://t.co/WkYz9z0Ka2 pic.twitter.com/mZHNybl6xp — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 14, 2018

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وبالنسبة للمشجعين الذين لن يسعفهم الحظ خلال هذه المرحلة، سيحصلون على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي ستجرى بنظام أسبقية الشراء في الفترة الممتدة من الـ18 أبريل وإلى الـ15 يوليو 2018، وهو موعد إقامة المباراة النهائية لمونديال روسيا.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 من يونيو، لغاية 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: فيفا+RT

أليكسي اسبر