كيف سخر الفرعون صلاح بعد خروج الشياطين الحمر من دوري الأبطال

انتقم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد خروج مانشستر يونايتد من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عقب الخسارة المؤلمة على ملعبه أمام إشبيلية الإسباني أمس الثلاثاء.

وفاز إشبيلية صاحب المركز الخامس بالليغا بنتيجة 2-1 في أولد ترافورد ليطيح بكتيبة البرتغالي مورينيو من المسابقة بشكل مبكر بعد التعادل السلبي ذهابا في إسبانيا.

ولم يقدم الشياطين الحمر أداء هجوميا مقنعا في كثير من فترات اللقاء، ولم يظهروا بشكل متماسك كما كان عليه الحال أمام ليفربول يوم السبت الماضي في البريميرليغ عندما فازوا بهدفين مقابل هدف في الأولد ترافورد.

وفي تلك المباراة لم يظهر محمد صلاح ذو الـ25 عاما بشكل جيد، ولم يكن له أي تأثير كبير لصالح هجوم فريقه.



وكان آشلي يونغ (32 عاما) الظهير الأيسر لليونايتد مكلفا بمراقبة محمد صلاح واستطاع أن يحد من خطورته بشكل واضح، ما دفع بعض الجماهير للقول إن آشلي يونغ "وضع صلاح في جيبه"، من باب السخرية.



واستجاب اللاعب لما تحدثت به بعض الجماهير بعد المباراة، ورد بوضع صورة على تطبيق إنستغرام، وعلق عليها "كفوا عن سؤالي، إنه ليس في جيبي، أقسم أنه ليس فيه".

وأتت الفرصة السانحة لصلاح للرد سريعا بعد خروج الشياطين الحمر من مسابقة دوري الأبطال مع استمرار الريدز فيها، فرد على يونغ بالقول على حسابه في تويتر فور انتهاء المباراة: "يا ليت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال تجري مبكرا"، ووضع إلى جوار هذا التعليق صورة وجه يبتسم.

The UCL draw can't come soon enough 😁 — Mohamed Salah (@22mosalah) March 13, 2018

إقرأ المزيد

في إشارة إلى الشعور العام بالفرح والعزيمة في صفوف ليفربول لمواصلة مشوار التشامبيونز ليغ، وانتظارهم للقرعة بفارغ الصبر لمعرفة غريمهم في الدور القادم، بينما لا عزاء للفرق التي ودعت البطولة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر