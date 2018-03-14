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الروسية كاساتكينا تقصي فوزنياكي من رابع أدوار إنديان ويلز

الرياضة

الروسية كاساتكينا تقصي فوزنياكي من رابع أدوار إنديان ويلز
Globallookpress Maksim Konstantinov
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بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور ربع النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بعد تجاوزها عقبة المصنفة الثانية الدنماركية كارولين فوزنياكي، بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء.

وتمكنت كاساتكينا من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-5، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

وبذلك، كررت الروسية فوزها على المصنفة الثانية على العالم بعد إقصائها من الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ للتنس في فبراير الماضي.

وستواجه كاساتكينا في الدور ربع النهائي للبطولة، الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة، التي تغلبت بسهولة على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما 6-1 و6-1، خلال ساعة واحدة ودقيقتين.

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المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر

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