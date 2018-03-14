الروسية كاساتكينا تقصي فوزنياكي من رابع أدوار إنديان ويلز

بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور ربع النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بعد تجاوزها عقبة المصنفة الثانية الدنماركية كارولين فوزنياكي، بمجموعتين نظيفتين اليوم الأربعاء.

وتمكنت كاساتكينا من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-5، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

وبذلك، كررت الروسية فوزها على المصنفة الثانية على العالم بعد إقصائها من الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ للتنس في فبراير الماضي.

This forehand @DKasatkina curved in was fifty shades of 🔥🔥🔥🔥! pic.twitter.com/89OIhcgnYk — WTA (@WTA) March 14, 2018

وستواجه كاساتكينا في الدور ربع النهائي للبطولة، الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة، التي تغلبت بسهولة على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما 6-1 و6-1، خلال ساعة واحدة ودقيقتين.

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المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر