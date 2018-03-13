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روما يقصي شاختار ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

الرياضة

روما يقصي شاختار ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
AFP
روما يثأر من شاختار ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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بلغ روما الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-0، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل البوسني إدين دزيكو هدف روما في (د.52).

وكان شاختار دانييتسك فاز 2-1 ذهابا في خاركوف قبل 3 أسابيع، وتأهل الفريق الإيطالي لتسجيله خارج القواعد.

ولحق روما بمواطنه يوفنتوس الذي كان تأهل الأسبوع الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي (2-2 ذهابا في تورينو و2-1 إيابا في لندن).

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها فريقان إيطاليان الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة منذ موسم 2006-2007 (روما وميلان الذي توج باللقب).

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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