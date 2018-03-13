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الأنصار اللبناني ينعش أماله الآسيوية بفوز ثمين على الوحدة السوري

الرياضة

الأنصار اللبناني ينعش أماله الآسيوية بفوز ثمين على الوحدة السوري
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الأنصار اللبناني يهزم الوحدة السوري في كأس الاتحاد الآسيوي
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فاز نادي الأنصار اللبناني على الوحدة السوري 1-0، اليوم الثلاثاء ، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

ويدين الأنصار بالفضل في هذا الفوز للاعبه السنغالي حاجي مالك الذي أحرز الهدف في (د.47).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز ظفار العماني على ضيفه الفيصلي الأردني 1-0.

وحافظ الفيصلي رغم الخسارة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط للأنصار و5 للوحدة و4 لظفار.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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