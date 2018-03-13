أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الغرافة القطري

تعادل نادي الأهلي السعودي مع ضيفه الغرافة القطري 1-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

وتقدم الغرافة عبر هدف مهدي تاريمي في (د.56)، قبل أن يرد الأهلي مباشرة عن طريق مؤمن زكريا في (د.58).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل تراكتور سازي تبريز الإيراني مع ضيفه الجزيرة الإماراتي 1-1.

وحافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لكل من الجزيرة والغرافة ونقطتين لتراكتور سازي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير