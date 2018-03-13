السد القطري ينقض على صدارة مجموعته في دوري الأبطال

تربع السد القطري على صدارة المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي برباعية نظيفة ضمن الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء.

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من النجم الإسباني تشافي هيرنانديز وعبد الكريم حسن الحاج والجزائريان بغداد بونجاح ويوغرطة حمرون في الدقائق (3 و15 و43 و71) على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع السد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، مستفيدا من فارق الأهداف، عن الوصيف بیرسبولیس الإيراني، الذي تغلب على مضيفه الوصل الإماراتي بهدف وحيد حمل توقيع كمال الدين كاميابيناي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

وتوقف رصيد ناساف كارشي عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي الوصل الإماراتي من دون نقاط في ذيل الترتيب.

المصدر: The AFCCL

أليكسي اسبر