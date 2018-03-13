روسيا تحصد 7 ميداليات جديدة في اليوم الرابع من البارالمبياد

واصل الرياضيون الروس حصد الميداليات الملونة في رابع أيام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و18 مارس الجاري.

وجاء حصاد الرياضيين الروس من الميداليات وفيرا اليوم الثلاثاء، بـ7 ميداليات ملونة منها ذهبيتان و3 فضيات و برونزيتان.

Колобков: российские спортсмены во вторник подарили россыпь наград Паралимпиадыhttps://t.co/glclW60CwCpic.twitter.com/HBFq94zJiw — Р-Спорт (@rsportru) March 13, 2018

توّج بالذهب كل من:

1- يكاتريرينا روميانتسيوفا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم وقوفا.

2- أليكسي بوغاييف بسباق التزلج في المنحدرات الجبلية وقوفا.

وتوّج بالفضة كل من:

1- مارتا زاينولينا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم جلوسا.

2- آنا ميلينينا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم وقوفا.

3- ميخالينا ليسوفا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم للذين يعانون من ضعف البصر.

وتوّج بالبرونز كل من:

1- فاليريا ريدكوزوبوفا بسباق التزلج في المنحدرات للذين يعانون من ضعف البصر.

2- إيرينا غولياييفا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم جلوسا.

Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото в суперкомбинации на Паралимпиаде-2018. Поздравляем! https://t.co/KOQi3J44rypic.twitter.com/rOQbhJ1z9N — Р-Спорт (@rsportru) March 13, 2018

ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات إلى 13 ميدالية في وصافة ترتيب جدول ميداليات البارالمبياد بـ5 ميداليات ذهبية و5 فضية و3 برونزية، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.

Российский горнолыжник Редкозубов завоевал бронзу в суперкомбинации на Паралимпиаде-2018https://t.co/LOpuzo5NZgpic.twitter.com/YEc7zBdUw8 — Р-Спорт (@rsportru) March 13, 2018

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ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر