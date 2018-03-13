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روسيا تحصد 7 ميداليات جديدة في اليوم الرابع من البارالمبياد

الرياضة

روسيا تحصد 7 ميداليات جديدة في اليوم الرابع من البارالمبياد
Sputnik Григорий Сысоев
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واصل الرياضيون الروس حصد الميداليات الملونة في رابع أيام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تستضيفه مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و18 مارس الجاري.

وجاء حصاد الرياضيين الروس من الميداليات وفيرا اليوم الثلاثاء، بـ7 ميداليات ملونة منها ذهبيتان و3 فضيات و برونزيتان.

توّج بالذهب كل من:

1- يكاتريرينا روميانتسيوفا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم وقوفا.

2- أليكسي بوغاييف بسباق التزلج في المنحدرات الجبلية وقوفا.

وتوّج بالفضة كل من:

1- مارتا زاينولينا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم جلوسا.

2- آنا ميلينينا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم وقوفا.

3- ميخالينا ليسوفا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم للذين يعانون من ضعف البصر.

وتوّج بالبرونز كل من:

1- فاليريا ريدكوزوبوفا بسباق التزلج في المنحدرات للذين يعانون من ضعف البصر.

2- إيرينا غولياييفا بسباق البياتلون لمسافة 10 كلم جلوسا.

ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات إلى 13 ميدالية في وصافة ترتيب جدول ميداليات البارالمبياد بـ5 ميداليات ذهبية و5 فضية و3 برونزية، خلف الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.

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ويشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة  في هذه الدورة تحت راية محايدة، ويمثله 30 رياضيا، إضافة إلى 6 مساعدين.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر

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