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مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج

13 مارس 2018 | 16:42 GMT
مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج
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/ Reuters

استدعى مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول 28 لاعبا معظمهم ينافسون في بطولات خارجية، إلى معسكر المنتخب الاستعدادي لنهائيات مونديال روسيا 2018.

ويخوض (نسور قرطاج) المباراتين الوديتين ضد إيران وكوستاريكا في مارس الحالي، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، أمس الاثنين.

وشملت الأسماء التي نشرت على الموقع الإلكتروني للاتحاد، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي يوهان بن علوان، وحارس نادي نيس الفرنسي معز حسن المعار إلى شاتورو، وإلياس السخيري لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، وسيف الدين الخاوي لاعب تروا.

وهذا الاستدعاء هو الأول للاعبين الأربعة إلى التشكيلة، وهم ضمن عدد من اللاعبين المزدوجي الجنسية الذين قرروا المشاركة مع المنتخب.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعبون المتوفرون التحضيرات هذا الأسبوع، على أن تكون التشكيلة كاملة بدءا من 18 مارس، تمهيدا للقاء إيران في رادس في 23 منه، وكوستاريكا في مدينة نيس الفرنسية في الـ27 الحالي.

وتخوض تونس غمار النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها وهي ستلعب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

      حراسة المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن السعودي) معز بن شريفية (الترجي التونسي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز حسن (نيس معارا إلى شاتورو)

      الدفاع: صيام بن يوسف (كاسيمباسا التركي)، خليل شمام (الترجي التونسي)، رامي البدوي (النجم الساحلي التونسي)، ياسين مرياح (الصفاقسي التونسي)، ديلان برون (غنت البلجيكي)، أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، حمدي النقاز (الزمالك المصري)، يوهان بن علوان (ليستر سيتي الإنجليزي).

      الوسط: يوسف المساكني (الدحيل القطري)، الفرجاني ساسي (النصر السعودي)، محمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي)، إلياس السخيري (مونبيلييه)، غازي العيادي (النادي الأفريقي التونسي)، كريم العواضي (الصفاقسي)، أحمد خليل (النادي الأفريقي)، وهبي الخزري (رين الفرنسي)، سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي)، أنيس البدري (الترجي).

      الهجوم: فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي)، طه ياسين الخنيسي (الترجي)، بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، علاء الدين المرزوقي (الصفاقسي)، نعيم السليتي (ديغون).

      المصدر: أ ف ب

      فادي سيمير

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