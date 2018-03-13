تعرف على مزايا هوية المشجع لحضور مباريات مونديال روسيا

مع بدء الفترة الثانية من المرحلة الثانية من بيع تذاكر حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، نذكر بمزايا الحصول على هوية المشجع خلال المونديال.

وبطاقة هوية المشجع أو FAN ID هي بطاقة إلزامية، للراغبين بحضور المونديال الروسي، ابتكرتها السلطات المحلية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في تنظيم بطولات كأس العالم، في محاولة لجعل مونديال 2018 فريدا من نوعه ومميزا من الناحية التنظيمية، فهي بمثابة ممر إلى الملاعب لحضور المباريات، بالإضافة إلى أنها وثيقة تسمح لحاملها بالدخول إلى الأراضي الروسية من دون تأشيرة "فيزا" قبل البطولة بـ10 أيام وبعد البطولة بـ10 أيام أيضا، وتمنح صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن الـ11 المستضيفة لبطولة كأس العالم أيام المباريات.

وبحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا الإجراء، هو تعزيز الأمن خلال الأحداث الرياضية، والحد من أعمال العنف، ومكافحة السوق السوداء في مجال بيع بطاقات المباريات.

https://www.fan-id.ru/

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وللحصول على هوية المشجع، يجب شراء تذكرة مباراة واحدة على الأقل من مباريات مونديال 2018، والقيام بتسجيل كافة البيانات على الموقع www.fan-id.ru أو في أي مركز لتسجيل وإصدار هذه الوثيقة في إحدى المدن المستضيفة للمباريات.

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ويستطيع أي شخص خارج روسيا استلام هوية المشجع عن طريق البريد أو عن طريق مراكز (VFS Global) للتأشيرات (الإصدار) المنتشرة حول العالم.

ويتم إصدار هوية المشجع في 165 مركزا للتأشيرة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال في، الصين وإنجلترا وتركيا وسويسرا وبولندا والهند ولاتفيا.

وتم افتتاح 5 مراكز في أوروبا لتسليم هوية المشجع للمونديال الروسي وذلك في كل من ألمانيا وإيطاليا وصربيا وفنلندا.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: minsvyaz.ru+RT

أليكسي اسبر