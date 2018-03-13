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مونديال روسيا.. قائمة منتخب مصر تشهد مفاجآت كبرى

13 مارس 2018 | 14:32 GMT
مونديال روسيا.. قائمة منتخب مصر تشهد مفاجآت كبرى
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/ Reuters

اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر الفراعنة المقرر في سويسرا، والذي سيواجه خلاله منتخبي البرتغال واليونان، ضمن استعداداته لمونديال 2018.

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد المصري في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عودة مروان محسن مهاجم الأهلي بعد غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة، ودعوة محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي بعد تألقه في الآونة الأخيرة، فيما غاب حارس الأهلي شريف إكرامي.

وضمت قائمة المحليين 11 لاعبا بينهم سبعة من الأهلي المتوج بلقب الدوري هم أحمد فتحي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، مروان محسن، أيمن أشرف، محمد الشناوي، سعد سمير. ومن الزمالك استدعى كوبر طارق حامد وأحمد الشناوي، ومحمد مجدي من إنبي، والحارس محمد عواد من الإسماعيلي.

ويلتقي منتخب مصر مع البرتغال في الـ23 مارس الحالي، واليونان بعدها بأربعة أيام، ضمن تحضيره للمونديال الذي يشارك فيه للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990. ووقع في مجموعة أولى ضمت الأوروغواي والسعودية وروسيا المضيفة.

وكان كوبر قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين وضمت 17 لاعبا وهم:

عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، أحمد حجازي وعلي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر جابر (لوس أنجليس أف سي الأمريكي)، أحمد حسن "كوكا " (سبورتنغ براغا البرتغالي)، محمود عبد المنعم " كهربا" (الاتحاد السعودي)، محمود حسن " تريزيغيه " (قاسم باشا التركي)، مؤمن زكريا (الأهلي السعودي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، سام مرسي (ويغان الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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