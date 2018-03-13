ناد صيني يهدد باللجوء إلى القضاء بسبب إينيستا

هدد نادي تيانجين كوانجيان الصيني باتخاذ إجراءات قانونية لوقف تكهنات إعلامية مستمرة حول انتقال قائد برشلونة الإسباني أندريس إينيستا إلى صفوفه.

وارتبط اسم اللاعب البالغ 33 عاما بالانتقال الصيف المقبل إلى الدوري الصيني الذي جذب عددا كبيرا من نجوم اللعبة العالميين بعقود مغرية ماليا.

وترك قلب دفاع برشلونة الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسشيرانو الفريق الكاتالوني في يناير إلى صفوف هيبي تشاينا فورتشون، لينضم إلى أمثال البرازيليين هالك وأوسكار.

إلا أن تيانجين تحرك لوضع حد للشائعات حول إينيستا، فأصدر بيانا أكد فيه "رسميا بأن تقارير أخبارية كهذه هي خاطئة"، مضيفا "بالنسبة لجميع التقارير الكاذبة حول نادينا، نحتفظ بحق حلها من خلال الوسائل القانونية".وأشارت يومية "سبورت" الكتالونية الأسبوع الماضي إلى أن إينيستا الذي سيبلغ الرابعة والثلاثين في مايو المقبل، عرض عليه الانضمام إلى تيناجين مقابل راتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو.

وكان بطل هدف الفوز في نهائي مونديال 2010، وقع عقدا مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر الماضي. إلا أن متصدر الدوري استقدم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي في صفقة قد تصل قيمتها المقدرة إلى 160 مليون يورو، علما بأنه يشغل مركز إينيستا ذاته.

ويضم تيانجين الطموح المهاجم البرازيلي باتو ولاعب الوسط البلجيكي اكس فيتسل، وسرت تكهنات سابقة عن ضمه مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو كوستا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير