بدء مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا

بدأت اليوم الثلاثاء في الساعة الـ12 بتوقيت موسكو الفترة الثانية من المرحلة الثانية لبيع تذاكر حضور مباريات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وتستمر هذه المرحلة من بيع التذاكر لغاية الـ3 من أبريل المقبل، وهو ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة جديدة لشراء تذاكر المونديال الروسي لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة.

وستباع التذاكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني (FIFA.com/tickets) (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر) وهو ما يعني أنه سيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

🚨 أيها المشجعون.. إنتباه 🚨

هل تود مشاهدة مباريات كأس العالم 2018 في الملعب

عملية بيع التذاكر تستأنف صباح اليوم ⏱

سارع لاقتناء تذكرتك الآن، هنا كل ما يلزم معرفته

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وأبدت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنغالية فاطمة سامورا لموقع الفيفا الرسمي أمس الاثنين ارتياحها وسعادتها للإقبال الهائل على تذاكر مباريات مونديال روسيا، قائلة: "مع تبقي 94 يوما فقط على بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، نشعر بالارتياح للإقبال الكبير على التذاكر من داخل وخارج روسيا والذي يعطينا مؤشرا أن الجماهير حول العالم تنتظر لحظة انطلاق المونديال بفارغ الصبر".

Самура: в ФИФА рады, что продажи билетов на ЧМ-2018 проходят с таким успехомhttps://t.co/xdJYoG4KhU pic.twitter.com/SQt4vKHtPf — Р-Спорт (@rsportru) March 12, 2018

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مليون و303 آلاف و616 تذكرة لحضور مباريات مونديال روسيا قد بيعت حتى الآن.

وبيع خلال المرحلة الأولى لطرح التذاكر، والتي اختتمت في 28 من نوفمبر الماضي، 735 ألفا و168 تذكرة، بينما تم بيع 568 ألفا و448 تذكرة خلال الفترة الأولى من المرحلة الثانية والتي اختتمت في الـ31 من يناير الماضي.

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وبالنسبة للمشجعين الذين لن يسعفهم الحظ خلال هذه المرحلة، سيحصلون على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي ستجرى بنظام أسبقية الشراء في الفترة الممتدة من الـ18 أبريل وإلى الـ15 يوليو 2018، وهو موعد إقامة المباراة النهائية لمونديال روسيا.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر