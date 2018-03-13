أنباء سارة لعشاق برشلونة قبل موقعة تشيلسي

حملت تدريبات برشلونة الإسباني، أنباء سعيدة للفريق الكتالوني، الذي يستعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي غدا الأربعاء بملعب "كامب نو" في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن النادي الكتالوني أن آندريس إنييستا شارك في جزء من التمارين، مواصلا تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء أتلتيكو مدريد بالليغا في الرابع من مارس الجاري.



وتنتظر جماهير برشلونة دخول "الرسام" في قائمة المباراة التي سيعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، لكن الأمر سيتوقف بالأساس على قرار الجهاز الطبي للنادي ومدى تحسن حالة إنييستا.



وكانت مباراة الذهاب أمام تشيلسي في لندن قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصنع إنييستا هدف التعادل للبلوغرانا الذي تكفل بتسجيله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وشارك في تمارين الفريق لاعبو الصف الثاني: ألينيا، مارتينيز، سامو أراوخو، فيتينيو، مكجواني، إضافة لميسي، الذي كان قد غاب عن لقاء ملقا الأخير لانتظاره ولادة نجله الثالث، سيرو.

وتلقى ميسي التهنئة من زملائه بولادة طفله الثالث قبل بداية التمارين.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر