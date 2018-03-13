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فينوس تقصي شقيقتها سيرينا من ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز

الرياضة

فينوس تقصي شقيقتها سيرينا من ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز
AFP KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أنهت فينوس وليامز مشوار عودة شقيقتها سيرينا وليامز إلى منافسات التنس بعدما فازت عليها بمجموعتين نظيفتين في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وعادت سيرينا بعد غياب أكثر من عام واحد بسبب إنجابها لطفلها الأول، وكافحت بقوة وأنقذت نقطة خسارة اللقاء أثناء التأخر 5-2 في المجموعة الثانية لكنها لم تفز في النهاية.

وقالت فينوس للصحفيين إنها لم تستبعد انتفاضة شقيقتها الحاصلة على 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.

وقالت فينوس:"أدرك أن المباراة لا تنتهي أبدا إلا بعد حسمها تماما. إنها كانت تقاتل بقوة. أنا محظوظة أني لعبت مباريات أكثر منها حتى الآن".

وسجلت فينوس، التي قفزت إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي بعدما ظهرت بشكل قوي العام الماضي، ستة إرسالات ساحقة وكسرت إرسال سيرينا أربع مرات.

وفي وقت سابق حافظت الدنماركية كارولين فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة للتنس، على آمالها في استعادة صدارة التصنيف العالمي بعد فوزها 6-4 و2-6 و6-3 في الدور الثالث على البيلاروسية أليكسندرا ساسنوفيتش.

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وستلعب فوزنياكي في المباراة المقبلة مع الروسية داريا كاساتكينا التي فازت على الأمريكية سلون ستيفنز 6-4 و6-3.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

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