 
مباشر

مانشستر سيتي يعمق جراح ستوك في الدوري الإنجليزي

الرياضة

مانشستر سيتي يعمق جراح ستوك في الدوري الإنجليزي
AFP
فرحة الإسباني دافيد سيافا بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك ستوك سيتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyzt

واصل مانشستر سيتي عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي إثر فوزه على ستوك سيتي 2-0، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الثلاثين من (البريميرليغ).

أحرز دافيد سيلفا ثنائية السيتي في (د.10 و50)، ليرفع رصيد فريقه إلى 81 نقطة معيدا فارق الـ16 نقطة مع الوصيف مانشستر يونايتد الذي يملك 65 نقطة، في المقابل تجمد رصيد ستوك سيتي عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

المصدر: وكالات

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة