مانشستر سيتي يعمق جراح ستوك في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي إثر فوزه على ستوك سيتي 2-0، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الثلاثين من (البريميرليغ).

أحرز دافيد سيلفا ثنائية السيتي في (د.10 و50)، ليرفع رصيد فريقه إلى 81 نقطة معيدا فارق الـ16 نقطة مع الوصيف مانشستر يونايتد الذي يملك 65 نقطة، في المقابل تجمد رصيد ستوك سيتي عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

المصدر: وكالات

فادي سيمير