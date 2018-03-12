بريمن يهزم كولون ويدخل منطقة الأمان في البوندسليغا

ابتعد فيردر بريمن خطوة عن دائرة الخطر، بجدول ترتيب الدوري الألماني، بالفوز على ضيفه كولون 3-1، اليوم الاثنين، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة (البوندسليغا).

أحرز ميلوس فيلكوفيتش لبريمن، في (د.33) ثم أدرك يويا أوساكو التعادل لكولون في (د.53).

وأضاف ميلوت ريشكا الهدف الثاني لبريمن في (د.59) ثم أكد ماكسيميليانو أيجيستين فوز أصحاب الأرض بهدف ثالث في (د.90).

ورفع بريمن رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث عشر، بينما ازدادت أوضاع كولون تأزما، بعدما ظل في المركز الثامن عشر، الأخير، برصيد 17 نقطة، بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

المصدر: DPA

فادي سيمير