العهد اللبناني يعزز صدارته الآسيوية بالفوز على الجيش السوري

واصل نادي العهد اللبناني التربع على الصدارة بعد فوزه على الجيش السوري 4-1 يوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

وسجل ادريسا كوياتي في (د.24) وأحمد زريق في (د.45+2 و60) والبديل سمير إياس في (د.90+3) أهداف العهد، في حين أحرز البديل محمد قلعجي في (د.90 من ضربة جزاء) هدف الجيش الوحيد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز الزوراء العراقي على المنامة البحريني 3-1.

وحافظ العهد على صدارة تريب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط للزوراء و3 للجيش ونقطة للمنامة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير