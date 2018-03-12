الريان القطري يهزم الهلال السعودي في أبطال آسيا

فاز نادي الريان القطري على ضيفه الهلال السعودي 2-1 يوم الاثنين على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018.

وسجل عبدالرزاق حمدالله في (د.44) ورودريغو تاباتا في (د.66) هدفي الريان، في حين أحرز ياسر القحطاني في (د.90 من ركلة جزاء) هدف الهلال.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، تعادل الاستقلال الإيراني مع ضيفه العين الإماراتي 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وتساوى الريان والاستقلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من أربع مباريات لكل منهما، مقابل 4 للعين ونقطتين للهلال.

المصدر: وكالات

فادي سيمير