تيتي يستغل غياب نيمار لدعوة وجوه جديدة لوديتي روسيا وألمانيا

استغل مدرب المنتخب البرازيلي تيتي إصابة النجم نيمار لتوجيه الدعوة للاعبين جدد للمباراتين الدوليتين الوديتين ضد روسيا وألمانيا في 23 و27 مارس الحالي، خصوصا تاليسكا وويليان جوزيه.

وهي آخر لائحة يستدعيها تيتي قبل الإعلان مطلع مايو المقبل عن اللائحة النهائية للسيليساو الساعي إلى إحراز لقب عالمي سادس في مونديال روسيا في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

وكان مقررا أن يكشف تيتي عن لائحته في الثاني من مارس، بيد أنه أرجأ ذلك 10 أيام للوقوف على تطور الحالة الصحية للنجم نيمار الذي خضع هذا الشهر لعملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم، وكذلك مدافع النادي الباريسي ماركينيوس ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي فرناندينيو قبل أن يوجه الدعوة لهما.

وتعرض نيمار للإصابة في 26 فبراير الماضي خلال مباراة أمام مرسيليا، وبحسب طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر الذي أجرى له العملية الجراحية في الثالث من الشهر الجاري في مدينة بيلو أوريزونتي البرازيلية، فإن نيمار سيغيب "بين شهرين وثلاثة أشهر".

وسيجري لاسمر تقريرا في منتصف أبريل المقبل لتحديد وقت عودته إلى التدريبات.

وقرر تيتي استدعاء 25 لاعبا للمباراتين الوديتين بدلا من 23 لاعبا الذين يتم استدعاؤهم عادة، وذلك من أجل تجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل الإعلان عن اللائحة النهائية للعرس العالمي.

ووجه تيتي الدعوة إلى مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ويليان جوزيه (26 عاما) للمرة الأولى وذلك بسبب موسمه الجيد مع فريقه في الليغا.

في المقابل، سبق لتاليسكا الذي يتألق بشكل لافت مع فريقه بشيكتاش التركي، أن استدعي لصفوف المنتخب لخوض مباراتين وديتين عام 2014.

ويبقى المدافع الأيسر ليوفنتوس الإيطالي أليكس ساندرو أبرز الغائبين عن اللائحة حيث فضل عليه المدرب مدافع أتلتيكو مدريد الإسباتي فيليبي لويس.

وتلعب البرازيل مع روسيا في 23 الحالي في موسكو، قبل التوجه إلى برلين لمواجهة ألمانيا وديا للمرة الاولى منذ خسارتها المذلة أمامها 1-7 في دور الأربعة لمونديال 2014.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في المونديال بمواجهة سويسرا في روستوف في 17 يونيو، قبل مواجهة كوستاريكا في سان بطرسبورغ في 22 منه، ثم صربيا في موسكو في 27 منه ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وهنا لائحة الـ25 لاعبا:

لحراسة المرمى: أليسون (روما الإيطالي)، نيتو (فالنسيا الإسباني)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)

للدفاع: دانيال ألفيش وماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، فاغنر (كورينثيانز)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، مارسيلو (ريال مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، جيروميل (غريميو)، رودريغو كايو (ساو باولو)

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي)، فريد (شاختار دانييتسك الأوكراني)، باولينيو وفيليبي كوتينيو (برشلونة)، ريناتو أوغوستو (بكين غوان الصيني)، ويليان (تشيلسي الإنجليزي)، تاليسكا (بشيكتاش)

للهجوم: غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، دوغلاس كوستا (يوفنتوس الإيطالي)، ويليان جوزيه (ريال سوسييداد الإسباني)، تايسون (شاختار دانييسك).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير