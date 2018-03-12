لوكوموتيف موسكو يعزز صدارته للدوري الروسي

عزز لوكوموتيف موسكو صدارته للدوري الروسي لكرة القدم بعد فوزه بهدفين نظيفين على مضيفه أورال من مدينة يكاترينبورغ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة 22 من المسابقة.

سجل هدفي لوكوموتيف كل من أنطون ميرانشوك، والبرتغالي مانويل فيرنانديز من ركلة جزاء، في الدقيقتين 11 و15 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 49 نقطة موسعا الفارق مع أقرب منافسيه تسيسكا موسكو إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد أورال عند 25 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر