أبطال آسيا..الدحيل أول المتأهلين بعد مباراة مثيرة في طشقند

قلب نادي الدحيل القطري تأخره ليضمن التأهل للدور الثاني بعدما تغلب على مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 2-1، الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2018.

تقدم لوكوموتيف عبر هدف سردور رشيدوف في (د.35)، قبل أن يرد الدحيل بهدفين في الوقت القاتل عن طريق يوسف العربي في (د.90+1 من ركلة جزاء و90+4).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة الوحدة الإماراتي مع زوباهان الإيراني على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وحافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من ثلاث مباريات لزوباهان و3 للوكوموتيف ولا شيء للوحدة.

وبهذا بات الدحيل أول فريق يضمن التأهل إلى دور الـ16، في حين تتنافس ثلاثة أندية على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

المصر: وكالات

فادي سيمير