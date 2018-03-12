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جزائرية تنسحب من بطولة العالم للجودو لرفضها مواجهة إسرائيلية

الرياضة

جزائرية تنسحب من بطولة العالم للجودو لرفضها مواجهة إسرائيلية
@AmjedHm
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رفضت بطلة الجودو الجزائرية أمينة بلقاضي مواجهة لاعبة إسرائيلية ضمن بطولة العالم للجودو التي تستضيفها مدينة أغادير المغربية.

وفضلت بلقاضي، بطلة إفريقيا بوزن أقل من 63 كلغ، الانسحاب من البطولة بعد أن أوقعتها القرعة بمواجهة لاعبة إسرائيلية.

ولقي قرار المصارعة الجزائرية ترحيبا كبيرا بين المستخدمين العرب لمواقع التواصل الاجتماعي.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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