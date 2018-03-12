جزائرية تنسحب من بطولة العالم للجودو لرفضها مواجهة إسرائيلية
رفضت بطلة الجودو الجزائرية أمينة بلقاضي مواجهة لاعبة إسرائيلية ضمن بطولة العالم للجودو التي تستضيفها مدينة أغادير المغربية.
وفضلت بلقاضي، بطلة إفريقيا بوزن أقل من 63 كلغ، الانسحاب من البطولة بعد أن أوقعتها القرعة بمواجهة لاعبة إسرائيلية.
تحية شرف وتقدير للمصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي لموقفها الأصيل برفضها مواجهة المصارعة الصهيونية في البطولة العالمية للجيدو التي تحتضنها مدينة أغادير المغربية.— محمد القطراوي (@Mohmmedqatrawi) March 11, 2018
أصيلة من بلد أصيل يا بنت #الجزائر وفلسطين #لا_للتطبيع#القدس_عاصمة_فلسطينpic.twitter.com/1OBfJXuw9L
ولقي قرار المصارعة الجزائرية ترحيبا كبيرا بين المستخدمين العرب لمواقع التواصل الاجتماعي.
المرأة ثورة وكرامة وليس عورة— abdelmajid dandis (@abdelmajiddand3) March 11, 2018
تحية شرف ومحبة وتقدير للمصارعة العربية الجزائرية
أمينة بلقاضي بطلة افريقيا في وزن أقل من 63 كلغ لموقفها المشرف لها ولعائلتها ولشعبها العربي الجزائري ولكل أحرار الأمة العربية برفضها مواجهة المصارعة الصهيونية في البطولة العالمية للجيدو.#لا_للتطبيعpic.twitter.com/20Kjh33QKw
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر