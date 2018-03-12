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أردوغان يشهد على عقد قران لاعب برشلونة السابق

الرياضة

أردوغان يشهد على عقد قران لاعب برشلونة السابق
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفل زفاف مواطنه أردا توران لاعب إسطنبول "باشاك شهير" الحالي، ولاعب برشلونة السابق.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، ارتبط توران رسميا بصديقته، بعد علاقة دامت 3 سنوات.

ولم يكتف أردوغان بحضور الحفل فقط، بل كان شاهدا على عقد القران.

وأعار نادي برشلونة الإسباني في شهر فبراير، لاعب وسطه التركي توران إلى فريق باشاك شهير الاسطنبولي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي إضافة إلى موسمين آخرين.

وكان توران قد انضم للنادي الكتالوني قادما من أتليتيكو مدريد في يوليو 2015، مقابل 34 مليون يورو (41.46 مليون دولار)، فضلا عن مبالغ إضافية، وفاز مع البارسا بستة ألقاب، وشارك في 55 مباراة أحرز خلالها 15 هدفا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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