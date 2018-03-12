فينغر يشعر بالقلق بسبب تراجع الحضور الجماهيري

يشعر أرسين فينغر مدرب أرسنال بالقلق نتيجة التراجع الواضح في الحضور الجماهيري خلال مباريات فريقه على ملعبه استاد الإمارات في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه أكد المدرب الفرنسي ثقته في أن الفريق سيفعل "كل ما هو مطلوب" لاستعادة دعم وتشجيع جماهيره.

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن آلاف المقاعد كانت خالية خلال فوز أرسنال على ضيفه واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد رغم بيع النادي معظم تذاكر المباراة.

وكان عدد الجماهير أقل أيضا خلال المباراة التي انتهت بهزيمة أرسنال 3-0 أمام مانشستر سيتي المتصدر في وقت سابق من الشهر الجاري وأرجع مسؤولو أرسنال السبب وقتها إلى سوء الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة.

ومن جانبه اعترف فينغر أن تراجع الحضور الجماهيري يشكل قلقا بالنسبة له.

وقال المدرب الفرنسي المخضرم في تصريحات صحفية: "بالطبع أشعر بالقلق لأنني أريد أن يقف جمهورنا خلف فريقنا وأن يشعر الجمهور بالسعادة .. لكن بعد ما حدث أمام سيتي فإننا نتفهم الأمر قليلا".

وأضاف فينغر "في مجالنا يتعين علينا العمل على وقوف الجماهير إلى جانبنا والقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك. وهذا ما نسعى للقيام به".

ويحتل أرسنال المركز السادس على لائحة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة وهو بذلك بعيد عن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويمكن للفريق اللندني التأهل لدوري أبطال أوروبا عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي. وفاز آرسنال 2-0 على ميلان في ذهاب دور 16 وسيلتقي مع منافسه الإيطالي إيابا الخميس المقبل.

المصدر: رويترز

فادي سيمير