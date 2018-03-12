فيرير يتأهل إلى الدور الثالث ببطولة إنديان ويلز

حجز الإسباني ديفيد فيرير، بطاقة تأهله للدور الثالث ببطولة إنديان ويلز للتنس، بعدما تغلب على الأمريكي تينيس ساندغرين، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-6(7-3) في الدور الثاني بالبطولة.

واحتاج فيرير لساعة و47 دقيقة من أجل الإطاحة بصاحب الأرض.

واستمر مسلسل تفوق الإسبان على الأمريكيين بعدما أطاح فيليسيانو لوبيز، بإرنستو إسكوبيدو بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3 ليواجه الفائز من الأمريكي جاك سوك والإيطالي توماس فابيانو.

كما فاز الألماني فيليب كولشرايبر على الأمريكي الآخر تيم سميتشك بمجموعتين لواحدة 1-6 و 6-4 و6-4،

وتواصل خروج اللاعبين الأمريكيين بعدما ودع جون إيسنر البطولة على يد الفرنسي جايل مونفيس، بمجموعتين لواحدة 6-7(5-7) و7-6(7-3) و7-5.

وسيلتقي مونفيس في الدور الثالث مع مواطنه بيير هوجو هربرت، الذي أقصى جيلس مولر بمجموعتين دون رد 6-3 و7-5.

المصدر: وكالات

فادي سيمير