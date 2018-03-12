القيادة الرياضية السورية تنفي علمها بالاتفاق الكروي مع الجانب القطري

نفت القيادة الرياضية السورية علمها بالاتفاق الكروي الموقع بين رئيس اتحاد اللعبة في سوريا صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال رئيس الاتحاد الرياضي العام – رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة إن هكذا اتفاقيات تحتم على اتحادات الألعاب الرياضية ومنها الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إعلام القيادة الرياضية برغبتها بإجراء اتفاقية تعاون مع أي جهة وأخذ الموافقة المسبقة، وفي حال القبول يتم عرض بنود الاتفاقية ومضمونها لتصديقها من القيادة الرياضية قبل العمل بها.

وأضاف جمعة أن القيادة الرياضية تؤكد بشكل دائم على اتحادات الألعاب للتواصل مع كافة التنظيمات الرياضية القارية والدولية الصديقة والتعاون معها بما يخدم مصلحة الرياضة السورية وتطويرها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

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جاء ذلك بعد أن تداولت الكثير من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبر وصور توقيع اتفاقية تعاون رياضي وتبادل الخبرات بكرة القدم بين رئيس اتحاد اللعبة في سوريا صلاح رمضان ونظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم المنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: صحيفة الوطن

أليكسي اسبر