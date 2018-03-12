ياباني مغمور يقصي دجوكوفيتش وبداية جيدة لفيدرر في بطولة إنديان ويلز

حقق الياباني المغمور تارو دانيال مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار.

ففي أولى دورات الماسترز للألف نقطة للمحترفين هذا العام، سقط دجوكوفيتش المصنف عاشرا، والعائد بعد غياب أكثر من شهر، عند الحاجز الأول بخسارته أمام دانيال المصنف 109 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و6-4 و1-6.

“It is what it is...You know, obviously I miss tennis. In one way, I miss competing. I miss being out there. It's a big part of my life...But I was grateful to be out on court that quickly after surgery.” 💬 @DjokerNolepic.twitter.com/x1DPxATHm6 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 12, 2018

وأعفي المصنفون الـ32 الأوائل من خوض الدور الأول.

وغاب دجوكوفيتش، المصنف أول في العالم سابقا والمتوج في إنديان ويلز خمس مرات، منذ مطلع فبراير الماضي بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في المرفق الأيمن عانى منها في آخر عامين. وأجبرته الإصابة أيضا على الانسحاب من النصف الثاني للموسم الماضي.

وعاد الصربي لفترة وجيزة مطلع 2018 وشارك في بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع أمام الكوري الجنوبي تشونغ هيون.

وقال دجوكوفيتش إنه شعر وكأنها "المباراة الأولى التي يخوضها"، مضيفا: "أعني أنني فقدت إيقاعي تماما، فقدت كل شيء".

Taro takes it all the way! 💥



🇯🇵 @tarodaniel93 stuns Djokovic to earn the biggest win of his career 👏



➡️ https://t.co/yrAYohtAhU#BNPPO2018pic.twitter.com/iwpbwRExh4 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 11, 2018

وفي ظل تراجع مستوى دجوكوفيتش وغياب الإسباني رافائيل نادال الثاني عالميا للإصابة، يبدو فيدرر الذي يحقق نتائج ممتازة منذ أكثر من عام، أعادته إلى صدارة التصنيف العالمي، يبدو مرشحا قويا للاحتفاظ بلقبه.

Moving on in the desert!@rogerfederer extends his win streak to 13 straight, closing out his rain-delayed opener 63 76(6) over Delbonis @BNPPARIBASOPEN



➡️➡️ https://t.co/T0xSjUziiYpic.twitter.com/bZgRjfAmNn — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 12, 2018

وحقق السويسري بداية جيدة بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بمجموعتين نظيفتين بواقع: 6-3 و7-6، وسيلتقي في الدور الثالث مع الصربي فيليب كراينوفيتش.

وبلغ الدور الثالث أيضا الكرواتي مارين سيليتش الثاني بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 7-5 و6-3، ولحق به الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس بتغلبه على الأسترالي أليكس دي ميناور 6-2 و6-1.

وواجه الألماني ألكسندر زفيريف الرابع مصير دجوكوفيتش بخروجه من الدور الثاني إثر خسارته أمام البرتغالي جواو سوزا 5-7 و7-5 و4-6.

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المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر