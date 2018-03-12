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ياباني مغمور يقصي دجوكوفيتش وبداية جيدة لفيدرر في بطولة إنديان ويلز

الرياضة

ياباني مغمور يقصي دجوكوفيتش وبداية جيدة لفيدرر في بطولة إنديان ويلز
AFP ADAM PRETTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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حقق الياباني المغمور تارو دانيال مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار.

ففي أولى دورات الماسترز للألف نقطة للمحترفين هذا العام، سقط دجوكوفيتش المصنف عاشرا، والعائد بعد غياب أكثر من شهر، عند الحاجز الأول بخسارته أمام دانيال المصنف 109 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-7 و6-4 و1-6.

وأعفي المصنفون الـ32 الأوائل من خوض الدور الأول.

وغاب دجوكوفيتش، المصنف أول في العالم سابقا والمتوج في إنديان ويلز خمس مرات، منذ مطلع فبراير الماضي بعدما خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة في المرفق الأيمن عانى منها في آخر عامين. وأجبرته الإصابة أيضا على الانسحاب من النصف الثاني للموسم الماضي.

وعاد الصربي لفترة وجيزة مطلع 2018 وشارك في بطولة أستراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع أمام الكوري الجنوبي تشونغ هيون.

وقال دجوكوفيتش إنه شعر وكأنها "المباراة الأولى التي يخوضها"، مضيفا: "أعني أنني فقدت إيقاعي تماما، فقدت كل شيء".

وفي ظل تراجع مستوى دجوكوفيتش وغياب الإسباني رافائيل نادال الثاني عالميا للإصابة، يبدو فيدرر الذي يحقق نتائج ممتازة منذ أكثر من عام، أعادته إلى صدارة التصنيف العالمي، يبدو مرشحا قويا للاحتفاظ بلقبه.

وحقق السويسري بداية جيدة بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس بمجموعتين نظيفتين بواقع: 6-3 و7-6، وسيلتقي في الدور الثالث مع الصربي فيليب كراينوفيتش.

وبلغ الدور الثالث أيضا الكرواتي مارين سيليتش الثاني بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش 7-5 و6-3، ولحق به الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس بتغلبه على الأسترالي أليكس دي ميناور 6-2 و6-1.

وواجه الألماني ألكسندر زفيريف الرابع مصير دجوكوفيتش بخروجه من الدور الثاني إثر خسارته أمام البرتغالي جواو سوزا 5-7 و7-5 و4-6.

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المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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