الفرنسي أوجيه يفوز برالي المكسيك ويستعيد صدارة بطولة العالم

استعاد الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق (إم-سبورت فورد ) صدارة بطولة العالم للراليات، بعد فوزه أمس الأحد بالمركز الأول برالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات.

وحقق أوجيه، بطل العالم في المواسم الخمسة الأخيرة، فوزه الثاني هذا الموسم بعد أن استهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في رالي مونتي كارلو، والرابع في المكسيك (بعد 2013 و2014 و2015)، وانتزع صدارة الترتيب العام لبطولة العالم من البلجيكي تييري نوفيل سائق (هيونداي) بطل المرحلة الثانية في رالي السويد.

The best way to end the weekend at #RallyMexico! 😀🙌🏻🇲🇽 pic.twitter.com/Vhk4R4NG5F — Sébastien Ogier (@SebOgier) March 11, 2018

وقطع أوجيه المراحل الخاصة التي بدأت الخميس، بزمن قدره 3 ساعات و53 دقيقة و58 ثانية، وحل أمام الإسباني داني سوردو سائق (هيونداي) بفارق دقيقة و13 ثانية، فيما جاء البريطاني كريس ميك ثالثا بفارق دقيقة و29 ثانية.

"Fantastique ! Chaque année c'est un endroit particulier pour moi. On savait que ce week-end serait dur mais on n'a jamais baissé les bras et je pense qu'avec Julien on a livré une solide performance. On marque aussi des points dans la Power Stage, alors c'est génial !" #WRC 🇲🇽 pic.twitter.com/lIGC1zmvjk — Sébastien Ogier (@SebOgier) March 11, 2018

واكتفى بطل العالم تسع مرات، العائد إلى المنافسات من بوابة سيتروين، الفرنسي سيباستيان لوب بالمركز الخامس بفارق دقيقتين و34 ثانية.

⏱️ Power Stage completed in 6'33.5 - fastest so far in the stage... and winners of #RallyMexico!! 🇲🇽 @MSportLtdpic.twitter.com/wonMTKj1ku — Sébastien Ogier (@SebOgier) March 11, 2018

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وسمح الفوز لأوجيه باستعادة الصدارة من نوفيل الذي اكتفى بالمركز السادس في هذا الرالي وبفارق كبير وصل إلى تسع دقائق و13 ثانية.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر