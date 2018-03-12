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الفرنسي أوجيه يفوز برالي المكسيك ويستعيد صدارة بطولة العالم

الرياضة

الفرنسي أوجيه يفوز برالي المكسيك ويستعيد صدارة بطولة العالم
Gettyimages.ru Leopoldo Smith Murillo
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استعاد الفرنسي سيباستيان أوجيه سائق (إم-سبورت فورد ) صدارة بطولة العالم للراليات، بعد فوزه أمس الأحد بالمركز الأول برالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات.

وحقق أوجيه، بطل العالم في المواسم الخمسة الأخيرة، فوزه الثاني هذا الموسم بعد أن استهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في رالي مونتي كارلو، والرابع في المكسيك (بعد 2013 و2014 و2015)، وانتزع صدارة الترتيب العام لبطولة العالم من البلجيكي تييري نوفيل سائق (هيونداي) بطل المرحلة الثانية في رالي السويد.

وقطع أوجيه المراحل الخاصة التي بدأت الخميس، بزمن قدره 3 ساعات و53 دقيقة و58 ثانية، وحل أمام الإسباني داني سوردو سائق (هيونداي) بفارق دقيقة و13 ثانية، فيما جاء البريطاني كريس ميك ثالثا بفارق دقيقة و29 ثانية.

واكتفى بطل العالم تسع مرات، العائد إلى المنافسات من بوابة سيتروين، الفرنسي سيباستيان لوب بالمركز الخامس بفارق دقيقتين و34 ثانية.

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وسمح الفوز لأوجيه باستعادة الصدارة من نوفيل الذي اكتفى بالمركز السادس في هذا الرالي وبفارق كبير وصل إلى تسع دقائق و13 ثانية.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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