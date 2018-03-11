اتفاقية تعاون بين قطر وسوريا في مجال كرة القدم

وقع الاتحادان القطري والسوري لكرة القدم اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات و"جعل منصة كرة القدم منطلقا فاعلا لتقارب جميع أفراد الاسرة الواحدة"، حسبما أفادت صحيفة الشرق القطرية.

كما وقع الاتحاد القطري اتفاقيتين مماثلتين مع الاتحادين الاردني والللبناني.

وذكرت الصحيفة أن "رئيس الاتحاد السوري صلاح رمضان شكر نظيره القطري على حسن التعاون متطلعا وفقاً للاتفاقية الى مزيد من التعاون البناء".

من جهة اخرى، قالت الصحيفة أن الاتفاقية بين لبنان وقطر تأتي في إطار حلقة في سلسلة الدعم القطري للبنان فيما جاءت الاتفاقية مع الأردن لـ"تترجم الانسجام الكبير بين الاتحادين الشقيقين القطري والاردني موجها الشكر الى سعادة رئيس الاتحاد القطري على مجهوداته الكبيرة لخدمة كرة القدم بشكل عام".







المصدر: العرب القطرية