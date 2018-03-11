تعادل بطعم الهزيمة لإنتر ميلان وضيفه نابولي.. فيديو
Reuters Stefano Rellandini
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jytp
أهدر إنتر ميلان وضيفه نابولي نقطتين ثمينتين، إثر تعادل سلبي بطعم الهزيمة بينهما، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
واكتفى نابولي بنقطة يتيمة، أضافها إلى رصيده الذي وصل إلى 70 نقطة، وأضاع بالتالي فرصة استعادة الصدارة من يوفنتوس ولو مؤقتا.
كما اكتفى إنتر ميلان بنقطة وحيدة أيضا، رفع بها رصيده إلى 52 نقطة، وهو الآخر أهدر بدوره فرصة انتزاع المركز الرابع من لاتسيو.
المصدر: RT
نايف الكوردي