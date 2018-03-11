تسيسكا يواصل زحفه نحو صدارة الدوري الروسي

واصل نادي تسيسكا موسكو زحفه نحو قمة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم على مضيفه أخمات غروزني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة الـ22 من المسابقة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق العاصمة الروسية، ألكسندر غولوفين، وفيتينيو، وسيرغي إيغناشيفيتش، في الدقائق (6، 28 و68).

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ورفع تسيسكا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وقلص الفارق إلى 5 نقاط مع متصدر الدوري لوكوموتيف موسكو، الذي يواجه غدا مضيفه أورال، بينما توقف رصيد أخمات عند 26 نقطة في المركز العاشر.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض