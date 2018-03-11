ليفربول يطلب من الريال مبلغا فلكيا للتنازل عن صلاح

أفاد موقع "great goals" بأن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حدد قيمة انتقال نجمه المصري محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد بصورة غير مباشرة "من خلال وسطاء".

وذكر المصدر أن صلاح قد ينضم إلى الريال خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لخلافة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعيش أسوأ فتراته مع الميرينغي بسبب تراجع مستواه بشكل كبير.

⚽️ A post shared by Mohamed Salah (@mosalah22) on Mar 1, 2018 at 1:49pm PST

وأوضح الموقع أن صفقة انتقال صلاح إلى الريال ستكون مكلفة للغاية، ولن يتنازل "الريدز" عن نجمه المصري بأقل من المبلغ الذي دفعه برشلونة لضم البرازيلي فيليب كوتينيو (160 مليون يورو)، بينما أفادت مصادر مقربة من النادي الإنجليزي بأن الأخير يطالب بـ180 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لنادي موناكو، من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الماضي.

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المصدر: greatgoals.com + وكالات