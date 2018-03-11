هوغو يهدي هدفا عالميا لروح أستوري قائد فيورنتينا (فيديو)

خاض فريق فيورنتينا أول مباراة له بعد رحيل قائده دافيدي أستوري، وأهداه فوزا حققه على ضيفه بينفينتو (1-0)، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأهدى المدافع البرازيلي فيتور هوغو هدف الفوز الوحيد لفيورنتينا وقائده دافيدي أستوري، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية "ولا أروع" في الزاوية اليسرى، بعد ضربة ركنية من الجهة اليمنى.

رفع فيتور هوغو قميصا يحمل صورة صديقه وزميله الراحل دافيدي أستوري بعد تسجيل الهدف.

ووقفت الجماهير دقيقة صمت قبل اللقاء حدادا على رحيل قائد الفريق الذي توفي أثناء نومه يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 31 عاما.

ورفع فيورنتينا رصيده، بعد هذا الفوز إلى 38 نقطة (27 مباراة)، وتقدم إلى المركز التاسع في الدوري، بينما يقبع بينفينتو في قاع جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 10 نقاط فقط.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي